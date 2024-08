Associação publica vídeo de homenagem ao lince Bores

"É com tristeza e pesar que comunicamos que o Bores, após uma semana intensa a lutar pela vida, veio a falecer nesta tarde de 7 de Agosto, na Clínica Veterinária em que se encontrava internado", informava ontem a Ajuda a Alimentar Cães, associação de desde o início esteve no apoio ao caso e à família do animal selvagem criado em casa como se um gato doméstico se tratasse.

O vídeo publicado no Facebook da associação tem merecido vários tipos de reacções, sobretudo de solidariedade e de indignação para o desfecho do caso do lince do deserto.

No vídeo é possível ver o estado do animal, parasilado após a sedagem que não terá corrido bem. Um tema que o DIÁRIO aprofunda na edição impressa de hoje.