Uma novidade no ‘onze’ do Nacional com o AFS
A titularidade de Labidi, em detrimento de Matheus Dias, no Nacional é a única novidade no ‘onze’ alvinegro, isto tendo em comparação a última jornada com o Tondela, para o encontro desta tarde com o AFS, jogo da 32.ª jornada da I Liga que tem início marcado para as 15h30, no Estádio da Madeira.
Eis a equipa inicial do Nacional:
Kaique, Alan Nuñez, Léo Santos, Zé Vítor e José Gomes; Labidi, Filipe Soares e Daniel Júnior; Paulinho Bóia, Chucho Ramírez e Gabriel Veron.
O Nacional parte para esta jornada no 14.º lugar com 31 pontos. O AFS é último com 14.