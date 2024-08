Festival ALTEAR junta mais de 70 artistas no Porto Santo na Semana da Juventude

São mais de 70 artistas que se associam, este ano, ao Festival ALTEAR. O evento de âmbito nacional integra as comemorações da ‘Semana da Juventude’ e promete animar o Porto Santo já no próximo domingo, a partir das 21h30, na Praça do Barqueiro.

Promovido pela New Classic – Associação de Eventos Culturais da Madeira com o apoio da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRIJ), através da Direção Regional de Juventude (DRJ), o ALTEAR conta também com a parceria Câmara Municipal do Porto Santo.

O festival acontece precisamente na véspera e no ‘Dia Internacional da Juventude’, sempre pelas 21h30, na Praça do Barqueiro, e assume-se como um palco privilegiado para dar a conhecer o talento dos jovens artistas, descentralizando a cultura e proporcionando aos porto-santenses e visitantes da ilha a possibilidade de assistirem a um espetáculo versátil e num cenário paradisíaco.

Ana Sousa, secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, destaca a importância deste tipo de eventos na promoção do trabalho artístico juvenil.

“É um orgulho constatar que a Madeira tem jovens extraordinariamente talentosos. Infelizmente, esse talento é, muitas vezes, desconhecido do público e do mercado do trabalho e aqui entra o Governo Regional cujo apoio financeiro ou até mesmo logístico é uma forma eficaz de ajudar estes artistas a desenvolverem os seus projetos, mostrá-los ao público, abrindo-lhes caminhos para desenvolverem a sua carreira”, observa a governante.

O Festival ALTEAR assume uma dimensão de residência artística, exposição, atuações de rua e concertos musicais de diversos géneros com idades compreendidas entre os 15 e os 30 anos. O evento será apresentado, no próximo sábado, em conferência de imprensa.

Ana Sousa com agenda cheia

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude vai acompanhar, no Porto Santo, as iniciativas comemorativas da semana e do Dia Internacional da Juventude.

Este sábado, pelas 10 horas, Ana Sousa visita a Residência Artística de XXXX – Espaço TEC Praça das Palmeiras. Mais tarde, pelas 16 horas terá lugar, nas imediações da Câmara Municipal do Funchal, uma conferência de imprensa para apresentação do Festival Altear.

Na segunda-feira, a governante reúne-se com a coordenação do projeto ‘Velejar pela Inclusão’ e terá ainda ocasião de ouvir e auscultar os jovens integrados nos Programas Colombo e Jovens em Formação do Porto Santo.