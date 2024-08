200 agricultores afectados pelos incêndios na Madeira

O incêndio que lavrou quatros concelhos da ilha da Madeira de 14 a 26 de Agosto consumiu uma extensa área de cultivo, afectando 200 agricultores, revelou hoje o director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira Costa.

O levantamento dos estragos causados pelas chamas foi feito pela direção regional no terreno.

Marco Caldeira garante o apoio do Governo Regional aos profissionais afectados, através da recuperação dos terrenos agora incultos e, logo que possível, com o replantar das culturas, avançando que as fruteiras serão entregues a título gratuito.

Incêndios de Agosto consumiram 5.116 hectares na Madeira Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente fez hoje um balanço dos incêndios que deflagraram na Madeira durante 13 dias