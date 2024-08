Regularizado abastecimento de água nas zonas afectadas pelos incêndios

A ARM, na qualidade de gestora das redes de distribuição de água em baixa nos concelhos de Câmara de Lobos e da Ribeira Brava, informa, em comunicado enviado, que está regularizado o abastecimento de água nas zonas afectadas pelos incêndios nos últimos dias, designadamente nas freguesias do Curral das Freiras, Jardim da Serra e Serra d’Água, sendo que as equipas permanecem no terreno para proceder às intervenções que ainda sejam necessárias.

Ainda assim, "enquanto persistirem as temperaturas elevadas que se verificam na Região, a ARM reitera o apelo para que, em todos os concelhos, seja consumida água apenas para o essencial. As limpezas dos quintais, lavagens de viaturas, regas de jardins, entre outras operações menos essenciais podem aguardar mais alguns dias.

"Mais se informa que, devido a uma derrocada ocorrida numa zona fortemente fustigada pelos incêndios, de difícil acesso, que aduz a Levada do Norte, verificar-se-ão, nos próximos dias, condicionamentos no fornecimento de água para regadio, no eixo Ribeira Brava-Câmara de Lobos. Assim que estejam reunidas as condições de segurança (que se espera acontecer durante o dia de amanhã) será efetuada a prospeção do canal atingindo, para se proceder à reparação do mesmo assim que possível", conclui.