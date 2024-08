Consumos extraordinários de água isentos de pagamento nos municípios afectados pelos incêndios

Os municípios afectados pelos incêndios de Agosto na Madeira, aderente à Água e Resíduos da Madeira, ficarão isentos do pagamento dos consumos extraordinários de água, revelou esta sexta-feira, 30 de Agosto, a secretária regional de Ambiente, Rafaela Fernandes.

Segundo a governante, as facturas terão em conta os consumos habituais dos munícipes.

Numa conferência de imprensa promovida esta tarde no Auditório do Edifício do Campo da Barca, a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente fez o balanço dos incêndios que assolaram a ilha da Madeira de 14 a 26 de Agosto.