Incêndio na Madeira em fase de "rescaldo"

O incêndio que começou a 14 de Agosto na ilha da Madeira e que lavrou uma extensa área verde em quatro concelhos, está agora em fase de "rescaldo", informa o Serviço Regional de Protecção Civil.

Em nota emitida, a instituição indica que o fogo "está dominado", apontando para a existência de mais de 70 operacionais no terreno, incluindo elementos de diversos corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira, Bombeiros dos Açores e da Força Operacional Conjunta (FOCON), que continuam a trabalhar para evitar reacendimentos.

O Governo Regional, através do Serviço Regional de Protecção Civil, expressa o seu "profundo agradecimento a todos os que contribuíram para o combate a este incêndio, incluindo os bombeiros da RAM, a Cruz Vermelha Portuguesa, bombeiros dos Açores, FOCON, equipas helitransportadas do H-35, equipas dos aviões Canadair, IFCN, GNR, PSP, Comando Operacional da Madeira (COM), Empresa Horários do Funchal, bem como todas as empresas públicas e privadas, e cidadãos voluntários que disponibilizaram o seu apoio e recursos de múltiplas formas durante todo este período".