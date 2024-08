PAN manifesta "indignação e repúdio" pela realização dos Fachos em Machico

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Madeira manifesta "profunda indignação e repúdio" pela realização dos Fachos em Machico, numa altura em que a Madeira "deveria estar de luto e em solidariedade com as vítimas dos incêndios que ainda assolam a Região".

Em nota emitida, no dia em que o partido visitou as zonas mais afectadas pelos fogos, nomeadamente o Curral das Freiras e o Jardim da Serra, para contactar com as populações, o PAN considera que a decisão de prosseguir com a tradição revela "uma falta de sensibilidade e de respeito para com as populações afectadas e para com os bombeiros que lutam incansavelmente contra as chamas".

"As perdas materiais e o trauma emocional são imensuráveis, é incompreensível que, diante deste cenário, se insista em realizar festividades que, neste contexto, são desprovidas de sentido", considera o partido.

Nos últimos dias, alguns madeirenses expressaram a sua revolta através de uma petição pública contra a realização dos Fachos, que recolheu 840 assinaturas em apenas dois dias. O movimento cívico "reflecte o sentimento de indignação generalizada e o apelo ao bom senso e à compaixão por parte dos responsáveis municipais", aponta o PAN

O comissário político do PAN Madeira, Válter Ramos, refere que a realização dos Fachos em Machico "é uma afronta e um desrespeito para com todos os que têm trabalhado arduamente para salvar vidas e propriedades".

"O Presidente da Câmara Municipal de Machico, ao agir com esta arrogância, mostra que não é diferente do Governo Regional que tanto gosta de criticar, revelando uma preocupante falta de empatia e de solidariedade com os seus próprios cidadãos", acusa.

Esta atitude insensível da Câmara Municipal de Machico demonstra, mais uma vez, a falta de respeito pelas equipas de bombeiros que, exaustos e sobrecarregados, têm dado tudo para proteger as nossas comunidades. A continuação desta festividade é uma decisão que envergonha o concelho e toda a região, numa altura em que deveríamos estar unidos em apoio aos que mais sofrem. PAN

O PAN Madeira apela à Câmara Municipal de Machico para que repense as suas prioridades e coloque as pessoas e o bem-estar da comunidade em primeiro lugar.

"Num momento tão delicado como este, o respeito e a solidariedade devem prevalecer sobre qualquer outro interesse", remata o partido.