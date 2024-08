Sindicato cria equipa multidisciplinar para ajudar na recuperação das áreas afectadas pelos incêndios

O Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil (SinFAP) anuncia a criação de uma equipa multidisciplinar qualificada, dedicada a colaborar com as autarquias da Região Autónoma da Madeira e com o Governo Regional na implementação de medidas essenciais para a recuperação de áreas afectadas pós incêndio.

"Esta iniciativa reflecte a visão proativa e o compromisso do SinFAP com um sindicalismo que vai além da defesa dos direitos dos trabalhadores, englobando também a contribuição ativa para o bem comum e a sustentabilidade ambiental", refere em comunicado.

O SinFAP Ddiz ainda que, "nos últimos anos, a Região Autónoma da Madeira tem sido severamente afectada por diversos eventos, resultando em perdas significativas para o meio ambiente, a economia local e as comunidades".

Reconhecendo a gravidade da situação e a necessidade de uma resposta coordenada e eficaz, a direção nacional do SinFAP decidiu mobilizar os seus recursos e conhecimentos para apoiar os esforços de recuperação.

A equipa criada pelo SinFAP, conforme explica, "é composta por especialistas nas áreas de gestão florestal, protecção civil, engenharia ambiental, ecologia e recuperação de ecossistemas".

Esta equipa multidisciplinar está preparada para trabalhar em estreita colaboração com as autoridades locais e regionais, fornecendo não só orientação técnica, mas também soluções inovadoras que possam ser implementadas de forma eficaz nas zonas afectadas". Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil

E acrescenta: "O nosso objectivo é oferecer um apoio concreto e qualificado às autarquias e ao Governo Regional. O SinFAP acredita que o sindicalismo moderno deve ser uma força motriz para a mudança positiva, oferecendo soluções e estando disponível para trabalhar ativamente na recuperação do nosso território".

Com esta iniciativa, o SinFAP reafirma o seu compromisso em ser parte da solução. A equipa multidisciplinar estará disponível para realizar diagnósticos detalhados das áreas afectadas, desenvolver planos de recuperação e trabalhar directamente na implementação das medidas propostas.

O SinFAP "convida as autarquias e o Governo Regional da Madeira a utilizarem os serviços desta equipa multidisciplinar, com a certeza de que a colaboração entre todas as partes envolvidas é essencial para uma recuperação bem-sucedida".