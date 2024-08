Incêndios de Agosto consumiram 5.116 hectares na Madeira

5.116 hectares ardidos. É o resultado dos incêndios que durante 13 dias assolaram a ilha da Madeira. O valor foi avançado esta sexta-feira, 30 de Agosto, pelo presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe.

Segundo o responsável, menos de 1% da área afectada, correspondente a 139 hectares, foi a Floresta Laurissilva.

Numa conferência de imprensa promovida esta tarde no Auditório do Edifício do Campo da Barca, a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente fez o balanço dos incêndios que assolaram a ilha da Madeira de 14 a 26 de Agosto.