DGS certifica com 'nível bom' o Centro de Saúde do Bom Jesus

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informa que o Centro de Saúde do Bom Jesus obteve, a Certificação da Qualidade de 'Nível Bom', no âmbito do Modelo de Certificação do Ministério da Saúde (adaptado do modelo da Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía - ACSA).

Esta atribuição, resulta de uma auditoria de avaliação realizada em Maio de 2024, por auditores do Departamento da Qualidade na Saúde da Direcção-Geral da Saúde (DGS)

A certificação deste Centro de Saúde é válida pelo período de cinco anos. Não obstante, no decurso deste período, a DGS realizará obrigatoriamente uma visita de avaliação de acompanhamento, para assegurar o nível de certificação inicialmente obtido e proporcionar a oportunidade para continuar a identificar novas áreas de melhoria da qualidade clínica e organizacional.