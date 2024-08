Centro de Saúde da Nazaré "cumpre com os padrões de qualidade e de segurança"

O Comité do Departamento da Qualidade na Saúde, da Direcção-Geral da Saúde, atribuiu um Certificação da Qualidade de 'Nível Bom' ao Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas (Nazaré), informa o Serviço Regional de Saúde.

Em nota emitia, o SESARAM explica que, no âmbito do Modelo de Certificação do Ministério da Saúde, a unidade de cuidados de saúde primários localizada em São Martinho foi alvo de uma "auditoria de avaliação realizada pela DGS em Maio de 2024", tendo o resultado sido divulgado na última quarta-feira, 14 de Agosto.

A certificação de 'Nível Bom' é, segundo o SESARAM, "o reconhecimento oficial e público, de que a unidade de saúde cumpre com os padrões de qualidade e segurança na sua prestação de cuidados de saúde aos cidadãos, em alinhamento com as melhores práticas e padrões nacionais e internacionais".

O nível de certificação pode ser 'Bom', 'Ótimo' ou 'Excelente'.

A certificação é válida pelo período de cinco anos. Não obstante, no decurso desse período, a DGS realizará obrigatoriamente uma visita de avaliação de acompanhamento, para assegurar o nível de certificação inicialmente obtido e proporcionar a oportunidade para continuar a identificar novas áreas de melhoria da qualidade clínica e organizacional.