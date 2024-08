MadeiraDig City Sessions chegam ao fim com Bernardo Álvares

Bernardo Álvares é o artista que fecha a programação de 2024 da extensão urbana do MadeiraDig- Festival Internacional dedicado à música electrónica e experimental, inaugurada em Fevereiro último.

A nona edição das MadeiraDig City Sessions, organizadas pela APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica, em parceria com o Colectivo Casa Amarela, acontece esta sexta-feira, 30 de Agosto, com o concerto de Bernardo Álvares pelas 21h30 na Galeria Tratuário.

Bernardo Álvares, natural de Leiria, explora uma vasta gama de estilos musicais, desde a música improvisada e free-jazz até à pop e à música eletrónica. O seu trabalho caracteriza-se por uma busca constante da voz comunal e ritualista, capaz de refletir a contemporaneidade. Apesar de ser contrabaixista de formação, é também versátil em outros instrumentos, como o no-input mixer e até microfones tratados com autotune. O seu principal objetivo é resgatar uma tradição musical portuguesa, integrando influências diversas, desde o trance indiano até às dinâmicas do presente, fortemente moldadas pela internet, onde o minimalismo e maximalismo coexistem. Colabora regularmente com vários artistas, incluindo Chica, Luís Severo, Zarabatana, Orca e Helena Espvall. Em 2024, Bernardo vai editar um novo disco, ainda sem título, de uma formação em quinteto, no qual atuará como bandleader. APCA

Tal como vem sendo habitual no programa das MadeiraDig City Sessions, além da oferta musical, o público poderá enriquecer os seus conhecimentos.

Antes do concerto, pelas 18 horas, acontecerá uma conversa aberta com o tema 'A importância e o lugar da curadoria artística musical na criação da comunidade', com a participação de Bernardo Álvares (artista experimental), Miguel Apolinário (músico e em representação da APCA), Bruno Pereira (artista experimental e fundador do Colectivo Casa Amarela) e Marta Sofia (responsável pelo Madeira Art Fest). Numa altura em que a cultura que consumimos depende cada vez mais de processos de curadoria pouco claros - as playlists, os algoritmos e as suas recomendações - este encontro procura cruzar experiências, discutindo políticas culturais e metodologias para o futuro.

Este é o terceiro ano consecutivo que a APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica realiza as MADEIRADiG CiTY SESSIONS, em parceria com o Colectivo Casa Amarela, responsável pela curadoria das atividades, que antecedem as datas do festival em dezembro.

As MADEIRADiG CiTY SESSIONS contam com o apoio da DG Artes - Direção Geral das Artes, no âmbito do apoio sustentado a projetos de programação na área do cruzamento disciplinar no domínio dos Novos Media, bem como da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura. Acrescente-se que a sua realização assenta na na captação, formação e desenvolvimento de novos públicos para a fruição das Artes Digitais, nomeadamente na música eletrónica e eletroacústica experimental.