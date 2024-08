José Manuel Rodrigues lamenta morte de Álvaro Monjardino

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira manifestou, hoje, o seu "profundo pesar", pela morte de Álvaro Monjardino, primeiro presidente do Parlamento dos Açores.

"Álvaro Monjardino foi uma das grandes referências da Autonomia dos arquipélagos portugueses e um intransigente defensor do seu aprofundamento", enalteceu José Manuel Rodrigues numa nota remetida às redacções.

"É uma figura maior dos Açores e de Portugal que parte, mas que deixa um legado doutrinário relevante para as novas gerações da Autonomia", sublinhou ainda o político madeirense, recordando que o congénere açoriano colaborou em diversas iniciativas do Parlamento da Madeira e participou presencialmente nos trabalhos da Comissão de Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político da Assembleia Legislativa.

"À família e ao povo açoriano, endereço as minhas sentidas condolências", acrescentou José Manuel Rodrigues.

O social-democrata e antigo presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA) Álvaro Monjardino, morreu na sexta-feira, na ilha Terceira, segundo fontes familiares e do PSD/Açores. Tinha 93 anos.