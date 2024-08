Plano Regional de Emergência e Protecção Civil deixa de vigorar hoje com fim da situação de calamidade

O Plano Regional de Emergência e Protecção Civil da Madeira deixa de vigorar hoje com o fim da situação de calamidade, um dia depois de o município da Ponta do Sol ter desactivado o plano municipal após a extinção do incêndio.

Segundo fonte oficial do Serviço Regional de Proteção Civil, o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região (PREPCRAM), ativado a 17 de agosto, vai ser "desativado automaticamente" hoje com o fim da vigência da declaração de situação de calamidade.

Já o município da Ponta do Sol (o último a registar um foco de incêndio ativo) informou na segunda-feira que o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil foi desativado, uma vez que o fogo foi controlado e a situação de alerta revogada.

O incêndio rural na ilha da Madeira deflagrou a 14 de agosto nas serras do município da Ribeira Brava, propagando-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Santana. Na segunda-feira, a proteção civil regional indicou que o fogo "está totalmente extinto".

Relativamente aos outros concelhos afetados pelo fogo, o presidente da autarquia de Câmara de Lobos, Leonel Silva, indicou que o plano municipal de emergência vai manter-se por mais quinze dias, mas "apenas circunscrito à zona da Fajã das Galinhas".

O autarca realçou que aquela fajã continua a registar uma situação crítica devido à "perigosidade" da escarpa, insistindo na "necessidade de realojar" os habitantes da zona.

Já o presidente da Câmara da Ribeira Brava avançou que a autarquia vai aguardar pela desativação do PREPCRAM para revogar o plano municipal.

O município de Santana não ativou o plano de emergência.

Dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais apontam para mais de 5.045 hectares de área ardida na Madeira.

