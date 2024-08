Entre fim do amor e o cérebro jovem

Bom dia. Hoje damos destaque às duas revistas semanais generalistas, publicados normalmente às quartas-feiras.

Na revista Visão:

- "O amor romântico acabou?"

- "Hugo Van Der Ding. 'O mundo está este sítio estranho em que as pessoas saíram das tabernas para as redes sociais'"

- "Exclusivo. A reinvenção de Kamala Harris"

- "Carlos Lopes. As histórias nunca contadas"

- "Ambiente. Como o clima nos põe doentes"

Na revisa Sábado:

- "Os segredos para manter o cérebro jovem"

- "Açores. Socialista Ricardo Rodrigues comprou casa em saldo a construtor amigo"

- "Energia. As pequenas aldeias que resistem à entrada da EDP"

No Correio da Manhã:

- "Vídeo caça homicida de Carnide. Sem-abrigo encontrado"

- "Bruma no radar do Benfica"

- "Reforço para a ala esquerda. Sporting aguarda chegada de Maxi Araújo"

- "Fecho de maternidade no Algarve obriga a parto na autoestrada"

- "Incêndio. 'Coração verde' da madeira arde há uma semana"

- "Professor vítima de inquilino. Estado ignorou apelo do senhorio assassinado"

-" Extra de outubro. Bónus das pensões sujeito a IRS"

- "Figueira da Foz. Morre a caminho de funeral motard"

- "Praias. Vilamoura e Quarteira interditas"

No Público:

- "Há 74 mil doentes à espera de cirurgia acima do tempo previsto na lei"

- "EUA. Kamala Harris recebe apoio entusiástico dos notáveis democratas"

- "Alojamento. Sem recibo, maioria dos universitários não pede apoio"

- "Habitação. Maior parte dos bancos já oferece spread abaixo de 0,8%"

- "Ciência. A história da palanca-negra entre a conservação e o lucro"

- "Madeira. Incêndio activo há oito dias espera hoje ajuda de meios aéreos europeus"

- "Entrevista a Lesia Ogryzko. 'A Ucrânia conseguiu reverter a narrativa de que estava lentamente a perder a guerra'"

No Jornal de Notícias:

- "Agressões a zelador de Villas-Boas sem ligação a eleições do F.C. Porto"

- "Portugal mal preparado para autocaravanas"

- "Saúde. Sobrecarga conduz a demissão em maternidade"

- "Política. Costa ajuda Pedro Nuno na rentrée dos socialistas"

- "Madeira. Mecanismo europeu de combate aos fogos ativado"

- "Feira. População desespera com falhas na rede Unir"

- "Rússia. Moscovo trava chuva de drones ucranianos"

- "V. Guimarães 3-0 Zrinjski Mostar. Conferência marcada. Vitória abraça apuramento para a fase de grupos da prova"

- "Vuelta. Almeida segue firme e Rui Costa azarado"

No Diário de Notícias:

- "Rendas congeladas. Senhorios que pediram compensação sem resposta do Estado"

- "Estados Unidos. Negros, mulheres e com curso superior. A fórmula que Harris terá de afinar se quiser vencer Trump"

- "Oscar Bonilla. 'O Uruguai deve ser o único país do mundo que não tem nome'. O DN conversou com o fotógrafo, que foi exilado político, sobre o que faz ser especial este pequeno país da América do Sul, a começar pela força do futebol"

- "Madeira. Albuquerque desvia críticas e diz que combate ao fogo tem sido 'um sucesso'"

- "Rita Ribeiro. 'Há faculdades de Medicina que em vez de terem um tutor para três estudantes, têm um para 15', afirma a presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Miguel Vieira, estilista. 'Gostava de viajar para Portugal no ano 2124, para ver a evolução daqui a 100 anos'"

- "TGV. País tem dois anos para provar que bitola da ferrovia europeia não compensa"

No Negócios:

- "Almofada da Segurança Social já cobre dois anos de pensões"

- "Todos os olhos estão postos em Jackson Hole"

- "Ambiente. Lixo deixado pelos turistas é cobrado aos contribuintes"

- "Caixa devolve injeção pública após sete anos"

- "Operadores ferroviários pagam à IP"

- "Imobiliário resiste ao fim dos vistos gold"

- "Os mais poderosos de 2024. #14 Miguel Maya recuperou o BCP, retomou dividendos e tem reconquistado a confiança dos investidores"

- "#13 Ano arrancou difícil, mas Rios Amorim não baixou os braços e anunciou a reestruturação do negócio"

No O Jornal Económico:

- "Novobanco prepara venda da Herdade da Barrosinha avaliada em 26,5 milhões"

- "Riberalves quer projeto turístico de 100 milhões em Alcochete pronto em 2029"

- "Paynopain entra em Portugal e quer estar a processar 40 milhões de euros por mês em pagamentos dentro de dois anos"

- "Topo da Agenda: Fed e Finanças"

- "'A mobilidade é um ecossistema. O que torna as soluções mais prementes é não poderem ser pensadas de forma isolada'. Gustavo Magalhães, diretor na Beta-i"

- "Olhos postos nos sinais da Fed em Jackson Hole"

- "Estado já aprovou dividendo extra de 300 milhões da GCD"

- "Vamos pagar pelo MB Way? Deco alerta para comissões, SIBS diz que é gratuita"

No O Jogo:

- "FC Porto. Quase 200 golos a voar. Plantel suspira por substitutos de Taremi e Evanilson, responsáveis por 43,5% da pontaria nos últimos quatro anos"

- "Mercado: Nova ronda hoje para contratar Deniz Gul"

- "Olympiacos não desiste de David Carmo"

- "Liga Conferência. V. Guimarães 3-0 Zrinjski Mostar. Conquistadores irresistíveis"

- "Braga-Rapid Viena. Carlos Carvalhal promete arriscar"

- "Benfica. Ajax também luta para ter El Ouahdi"

- "Sporting. Gyokeres com início ainda mais letal"

- "Ciclismo. Rui Costa abandona a Vuelta"

No A Bola:

- "Tomás Araújo inegociável. Benfica não admite sequer ouvir propostas para transferência"

- "Neres oficializado no Nápoles refresca contas encarnadas"

- "Liga Conferência. V. Guimarães 3 - 0 Zrinjski Mostar. Razão e paixão tranquilizam para a Bósnia"

- "Liga Europa. SC Braga-Rapid Viena. 'Temos de arriscar' - Carlos Carvalhal"

- "Sporting. Reunião por Ioannidis até sábado com nova alternativa em estudo"

- "FC Porto. Dragões insistem no sueco Deniz Gul"

- "Ciclismo. João Almeida mantém 2.º lugar e Rui Costa desiste após queda"

E no Record:

- "Benfica. Rui Costa segura Tomás. Crystal Palace apresentou proposta próxima dos 30 MEuro e levou nega"

- "Benfica. Otamendi regressa ao onze diante do Estrela"

- "Leão muda de alvo. Vítor Roque escolheu o Bétis e Hugo Viana já negoceia alternativa"

- "Sporting. Hjulmand faz teste decisivo em Faro"

- "FC Porto. Chico à solta em Alvalade"

- "V. Guimarães-Zrinjski (3-0). Com um pé na fase de grupos"