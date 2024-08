Banda madeirense AoaKaso estreou-se esta noite no ‘Portuguese Food Festival’ em Jersey

A banda madeirense actuou pela primeira vez em Jersey no palco principal do ‘Portuguese Food Festival’ que decorre até a próxima segunda-feira, dia 26 de agosto.

A banda madeirense, composta por Ricardo Gouveia (bateria), Filipe Sousa (guitarra), Diogo Castro (guitarra), Michael Marquês (voz) e Duarte Rebolo (baixo), que para além da actuação desta noite no palco principal, ainda voltará a actuar neste fim-semana neste evento que é o maior evento português que decorre no Reino Unido.

O evento decorre o People’s Park no centro da cidade de Saint Helier e o responsável pela iniciativa é o Comité da geminação das cidades de Saint Helier e Funchal, liderado pelo madeirense João Carlos Nunes.

Esta noite o recinto esteve já bem composto onde estão montadas barracas comes e bebes com comida típica portuguesa e com especial destaque para gastronomia madeirense.