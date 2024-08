Resta apenas uma frente activa a Norte do Pico Ruivo

Há apenas um pequeno foco de incêndio na zona Norte do Pico Ruivo, na zona alta do Caldeirão do Inferno, sendo que estão a ser averiguadas as condições para o helicóptero atacar esse núcleo. A informação foi transmitida por Miguel Albuquerque, há instantes, no Pico do Areeiro.

O presidente do Governo Regional explicou que, esta manhã, já foram efectuadas quatro descargas por parte dos aviões Canadair da Força Aérea Espanhola: duas no Pico da Torre, junto ao Pico Ruivo, e outras duas na zona alta da Lombada da Ponta do Sol, por forma a arrefecer o terreno.

O governante afirma que na Ponta do Sol não há focos activos de incêndio. A situação está mais calma, sendo que os bombeiros permanecem em zonas estratégicas para evitar reacendimentos.

Miguel Albuquerque avançou que, enquanto for necessário, os Canadair vão continuar a operar, também tendo em conta as condições atmosféricas, com o aumento do vento a poder levar a alguns condicionamentos.