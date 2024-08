Aviões Canadair no Pico Ruivo, helicóptero na Ponta do Sol

O incêndio que começou na Serra de Água, Ribeira Brava, a 14 de Agosto, continua ativo na Cordilheira Central (Pico Ruivo) e na Ponta do Sol (Lombada), onde os dois Canadair ajudam a apagar os focos na alta montanha, enquanto o helicóptero está empenhado na ocorrência a Oeste.

"Estão mobilizados no terreno mais de uma dezena de meios, 70 operacionais composta por diversos elementos dos corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira, a Força Operacional Conjunta (FOCON) e apoio aéreo com o helicóptero e dois Canadair", informa a Protecção Civil regional num novo ponto de situação às 9h30 desta sexta-feira.

Assim, "na Cordilheira Central, os aviões Canadair continuarão a realizar descargas para impedir a propagação do incêndio, que se encontra ramificado ao longo do Pico Ruivo", salienta.

Já na Ponta do Sol, "o fogo permanece confinado às zonas altas, longe das áreas habitacionais, com o meio aéreo (H-35) a realizar descargas para conter as chamas, enquanto os operacionais no terreno trabalham para controlar a propagação e proteger as habitações", refere.

De qualquer modo, o SRPC, IP-RAM "continua a monitorizar a situação e coordena os esforços para maximizar a eficácia do combate, garantindo a segurança das populações e das equipas no terreno", assegura.

Entretanto o presidente da Câmara de Santana, Dinarte Fernandes, fez um ponto de situação do incêndio que afecta o seu concelho, num directo no Facebook.