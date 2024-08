Sancho Gomes visita futuras instalações do Centro Português em Jersey

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, visitou esta sexta-feira, as futuras instalações do Centro Cultural e Desportivo Português de Jersey, que irá nascer na cidade de Saint Helier, com o governante a elogiar o dinamismo dos madeirenses.

A nossa comunidade está a criou uma associação com vista a reforçar as organizações culturais e desportivas, e está a criar um espaço de unidade onde permitirá reforçar os laços entre os diversos membros da comunidade portuguesa, composta maioritariamente por madeirenses Sancho Gomes, director regional das Comunidades e Cooperação Externa

“Isto revela, de facto, o dinamismo da nossa comunidade, a pujança do tecido madeirense residente aqui em Jersey”, elogiou, salientando que este projecto mereceu a atenção do governo britânico local que se comprometeu em apoiar a nova associação portuguesa.

O Centro Cultural e Desportivo Português de Jersey será um espaço onde os portugueses residentes em Jersey possam manter a ligação às suas raízes, e manter a sua herança cultural viva.

O Centro Português irá promover todo o tipo de eventos desportivos e paralelamente irá divulgar e promover a gastronomia portuguesa e madeirense. Tudo isto porque o objectivo principal é "unir as famílias, especialmente as gerações mais jovens oriundas das ilhas".

Elogios ao empreendedorismo madeirense em terras britânicas

Durante o segundo dia da visita oficial à ilha de Jersey, Sancho Gomes, acompanhado pelo conselheiro das Comunidades Madeirenses em Jersey, João Carlos Nunes, visitou empresas e empresários madeirenses em Saint Helier, nas imediações do mercado local.

O governante elogiou o empreendedorismo dos madeirenses em terras britânicas. "Aqui em Jersey, tal como em outras latitudes, os madeirenses destacam-se pelo seu brio, capacidade de trabalho e constituem-se como valor acrescentado para as comunidades de acolhimento. São empreendedores, trabalhadores e ambiciosos, tendo sempre como objetivo último fazer mais e melhor", destacou.

Por isso, continuou o responsável, "são consideradas comunidades exemplares, plenamente integradas, que trazem mais valias sociais e económicas quer para os países de acolhimento, quer para a própria Região Autónoma da Madeira".