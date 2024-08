A Madeira já esteve tantos dias seguidos sob avisos meteorológicos?

O aviso emitido para o tempo quente na ilha da Madeira voltou a ser prolongado na tarde de ontem, pelo oitavo dia consecutivo. Victor Prior, Director do Observatório Meteorológico do Funchal lembra que o aviso está em vigor até às 18 horas de hoje, mas admite que, caso se justifique, poderá voltar a ser prolongado.

Nas redes sociais alguns comentários davam conta de que o tempo quente poderá ter sido influenciado pelo incêndio que está a lavrar na Região desde o dia 14 de Agosto e há quem diga que a Madeira nunca tinha estado tantos dias seguidos sob avisos meteorológicos. Mas será isto verdade?

Desde o dia 14 de Agosto a Madeira tem estado sob avisos meteorológicos, sendo que nalguns dias foi mesmo emitido aviso laranja devido ao tempo quente previsto para a Região.

Mas este não é um caso isolado.

Victor Prior recorda que no ano passado, por exemplo, houve vários dias com avisos emitidos devido ao tempo quente e que o mesmo tem acontecido em anos anteriores.

Ou seja, o incêndio nada tem a ver com os avisos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No mês de Junho do ano passado, por exemplo, foi emitido um aviso laranja para o tempo quente no dia 23, que se prolongou até ao dia 25 e agravou-se para vermelho nos dias 26 e 27, baixando depois para laranja e amarelo até ao dia 29 de Junho. Ou seja, neste mês a Madeira esteve sete dias sob avisos meteorológicos.

Também no mês de Agosto do ano passado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso para o tempo quente que se estendeu por 16 dias.

No dia 9 de Agosto foi emitido aviso laranja para a Costa Sul da Madeira, que foi prolongando durante cerca de duas semanas, até ao dia 24 de Agosto. No dia 11 de Agosto foi emitido aviso vermelho para o tempo quente nas Regiões Montanhosas.

Relativamente ao incêndio que já consumiu cerca de 5.800 hectares na Região, o meteorologista explicou que o fogo teve início num dia quente e com vento e que nos dias seguintes as temperaturas subiram e o vento manteve-se forte, o que não ajudou.

“O que dificultou o combate foi mesmo o vento e a humidade relativa baixa”, referiu, dando conta de que o aviso de hoje foi prolongado porque há fogos ainda activos na Ponta do Sol e, no Lugar de Baixo, as temperaturas poderão atingir os 30℃.

Informou também que estão previstos alguns aguaceiros a partir do final do dia de hoje, apenas nas Regiões Montanhosas.