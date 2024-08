Madeira representada no Festival de Guitarra em Itália

A Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi e a Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos – ComCORDAS, representaram a Madeira na 10.ª edição do Festival Internacional de Guitarra de Eboli, em Itália, sob a direcção artística do Maestro Giuseppe Del Plato. O Convento dos ‘Capuchinhos’ de Eboli foi o palco deste Festival Internacional de Guitarra, sob o mote "Dalla Via Del Grano alle Vie del Mondo" [Da rota do trigo às rotas do mundo].

Esta é uma iniciativa organizada pela Associação "La via del Grano", contando com o apoio do Município de Eboli e da Rai Campania, e com a colaboração de organizações locais e internacionais. Sobre a programação do festival, de referir que o concerto inaugural foi apresentado pela jornalista Raffaella Iannece Bonora, seguindo-se as intervenções do Pe. Salvatore Mancino e de Mariagrazia Trotta, em representação do Reitor do convento.

Nesta ocasião, Raquel Lombardi, presidente e fundadora da ACSSRL deu a conhecer o trabalho realizado pela associação que preside, no âmbito da promoção da cultura e da educação artística, nomeadamente, o “Festival internacional de guitarras da Madeira”.

Em declarações à imprensa regional, Raquel Lombardi afirma que “após uma breve apresentação do cavaleiro Damiano Faccenda, que contou as origens da Via do Trigo - estrada mandada construir por Fernando IV de Bourbon, que atravessa as regiões do Sul de Itália - o público entrou no espírito do festival, transportado para lugares exóticos e distantes pelas notas do quarteto madeirense [ComCORDAS] formado por três jovens bandolinistas e uma guitarrista”.

O público teve a oportunidade de assistir às actuações de vários artistas internacionais, a saber: Senio Diaz (Itália), Gabriel Guillen (Venezuela), Diana Guillen Navarro (Ucrânia), Daniele Pidone (Itália), Luciano Lombardi (Portugal), culminando com a actuação do trio Diaz, com o Maestro Del Plato. “O programa musical proporcionou ao público uma noite inesquecível, marcada pela qualidade e diversidade cultural”, concluiu.