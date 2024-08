Sancho Gomes, director regional das Comunidades e Cooperação Externa, chegou hoje a Jersey, onde ficará até 26 de Agosto, naquela que é a sua primeira deslocação oficial, desde que assumiu a pasta da diáspora madeirense no GovernoRegional.

Foi recebido pelo conselheiro das comunidades madeirense nas ilhas do Canal, João Carlos Nunes, que é também responsável pela organização do ‘Portuguese Food Festival’, um dos maiores eventos portugueses realizados em Jersey, o ponto alto da agenda, muito preenchida, de Sancho Gomes. Neste evento, que se realiza em Saint Helier, no People’s Park, de 22 a 26 de Agosto, são esperadas mais de 30 mil pessoas.

O director regional elogiou a comunidade residente nesta Ilha do Canal, e em especial o trabalho desenvolvido por João Carlos Nunes na promoção e na divulgação das tradições, dos valores e da identidade cultural madeirense.

“O trabalho que o nosso representante, João Carlos Nunes, desenvolve aqui em Jersey, há longos anos, no acompanhamento à nossa comunidade, na informação permanente ao Governo Regional e na promoção da Madeira é impagável”, disse Sancho Gomes.

João Carlos Nunes salientou a união que o ‘Portuguese Food Festival’ proporciona e a proximidade à terra de origem.

“Este evento tem como objectivo unir a comunidade, manter a nossa cultura. Esta é uma das formas que encontramos para estarmos ligados ao nosso País, embora estando fora dele, pois são estes eventos que nos ligam à nossa terra de origem”, disse o conselheiro das comunidades.

Durante os quatro dias de visita oficial a Jersey, Sancho Gomes, terá uma agenda muito preenchida.

Para além do ponto alto que será a XXIII Edição do ‘Portuguese Food Festival’, o governante vai manter reuniões com entidades regionais, consulares, locais e com empresários madeirenses residentes em Jersey.

Para amanhã, estão marcados encontros e reuniões com empresários madeirenses radicados em Jersey.

No dia seguinte, sábado, Sancho Gomes vai reunir com o Mayor de Saint Helier, Simon Crowcroft, e à noite vai participar na cerimónia oficial de abertura do Portuguese Food Festival no People’s Park.

No domingo (25 de Agosto), o governante regressa ao Festival, para visitar os comerciantes, reservando a tarde para visitas a empresas de madeirenses. O regresso à Madeira, está marcado para 26 de Agosto.