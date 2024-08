Já foram vindimadas 2 mil toneladas de uvas na Madeira

A Adega de São Vicente tem estado em operação desde o início da vindima com um horário prolongado, adaptado às necessidades dos produtores de vinhos tranquilos de qualidade da Região, informou esta sexta-feira a Secretaria Regional da Agricultura.

Até o momento, a Adega de São Vicente já processou cerca de 40.156 kg de uvas, uma quantidade inferior em 13.168 kg em comparação com o ano de 2023. A colheita tem apresentado uma predominância de castas brancas (52%) em relação às tintas (48%).

O conselho directivo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) visitou a Adega de São Vicente para acompanhar de perto o processamento das uvas e garantir o compromisso do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, na reabilitação completa da adega.

Essa reestruturação inclui a aquisição de novos equipamentos para melhorar os serviços de enologia e armazenamento, além da implementação de uma nova linha de engarrafamento. Está também previsto o alargamento e a recuperação das zonas de recepção e processamento de uvas. Devido à localização específica da ASV, próxima ao mar, há uma necessidade maior de intervenções nos planos de manutenção preventiva e corretiva, dado o desgaste acelerado dos equipamentos causado pela salinidade e outros fatores ambientais. Secretaria Regional da Agricultura

Citado em nota à imprensa, Tiago Freitas, presidente do IVBAM, dá nota de que, até ao momento, cerca de metade da época de vindimas, já foram apanhadas duas mil toneladas de uvas.