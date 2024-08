Director regional das Comunidades em Jersey para o 'Portuguese Food Festival'

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, vai estar em Jersey entre 22 e 26 de Agosto, no 'Portuguese Food Festival', que decorre em Saint Helier, no People’s Park, onde são esperadas mais de 30 mil pessoas.

Conforme noticiou o DIÁRIO na sua edição impressa desta terça-feira, Sancho Gomes, naquela que é a primeira visita oficial enquanto responsável pela pasta das Comunidades àquela ilha do Canal, terá uma agenda preenchida.

Para além do ponto alto que será a XXIII Edição do ‘Portuguese Food Festival’, o governante terá reuniões com entidades regionais, consulares, locais e com empresários madeirenses ali residentes.

No dia da chegada, a 22 de Agosto, o Conselheiro da Diáspora Madeirense em Jersey, João Carlos Nunes, irá apresentar cumprimentos novo director das Comunidades.

Para dia 23 de Agosto estão marcados encontros e reuniões com empresários madeirenses radicados em Jersey.

No sábado (24 de Agosto), Sancho Gomes vai reunir-se com o Mayor de Saint Helier, Simon Crowcroft. À noite vai participar na cerimónia oficial de abertura do 'Portuguese Food Festival' no People's Park.

No domingo (25 de Agosto), o governante regressa ao festival para visitar os comerciantes. A tarde ficará marcada pela visita a empresas de madeirenses.

O ponto alto da visita será o ‘Portuguese Food Festival’, o maior evento português realizado em Saint Helier, com assinatura madeirense. Não faltará animação, música as barracas de comes e bebes com a tradicional espetada, a carne de vinha d’alhos, ou o bolo do caco.

“Esta é mais uma manifestação do fenómeno da ‘Madeirensidade’ além-fronteiras”, destacou Sancho Gomes, sublinhando que “os emigrantes madeirenses são os verdadeiros embaixadores da Madeira” nos vários países de acolhimento.

“Os nossos conterrâneos promovem e divulgam a nossa identidade cultural, as nossas tradições, os nossos costumes e valores, a nossa etnografia e gastronomia nos vários países de acolhimento. São o nosso maior activo”, disse, apontando o ‘Portuguese Food Festival’, uma recriação dos típicos arraiais madeirenses, como uma homenagem à Região.

Paralelamente, continuou o responsável, "este evento promove a Madeira enquanto destino turístico, para além de garantir a unidade, a coesão e a organização da Comunidade madeirense nas ilhas do Canal”.

“Tudo com a assinatura de madeirenses que constituem uma comunidade exemplar naquele país de acolhimento e que mesmo à distância contribuem para engrandecer o nosso povo e a nossa cultura", concluiu.

Na edição de 2023, durante os cinco dias do Festival, actuaram 15 artistas na cidade de Saint Helier, alguns vindos directamente da Madeira. Trata-se de um evento promovido pelo hoteleiro João Carlos Nunes, conselheiro das Comunidades Madeirenses em Jersey e presidente da Comissão de Festas.