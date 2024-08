Incêndio tem 3 frentes activas e continua a avançar para o Curral das Freiras

O incêndio que se iniciou esta quarta-feira, 14 de Agosto, na Região Autónoma da Madeira continua activo, havendo, neste momento, três frentes activas nos concelhos da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos.

Em nota emitida, o Serviço Regional de Protecção Civil faz um balanço da situação às 20 horas, dando conta de que as chamas continuam a avançar em direcção à freguesia do Curral das Freiras.

No concelho da Ribeira Brava, nas zonas da Trompica e do Lugar da Serra, há uma frente de fogo activa, fora de zona habitacional, considerada, por agora, sem perigo imediato. As chamas lavram numa área inacessível aos meios terrestres, havendo no teatro de operações um veículo de combate a incêndios e três operacionais da Equipa de Combate a Incêndios Rurais (ECIR), afectos aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

No Jardim da Serra, mantêm-se duas frentes de fogo activas, uma orientada a Sul, em direcção a uma zona habitacional, e outra orientada a Norte, com progressão em direcção à Vereda da Encumeada. Devido à complexidade da situação, foi reforçado o número de veículos e operacionais no local, agora contando com oito veículos de combate a incêndios e 26 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O Serviço Regional de Protecção Civil atenta que o combate ao incêndio "tem sido particularmente dificultado pelo facto de o fogo estar a progredir em áreas de difícil acesso para os meios operacionais pedestres".

Mantêm-se no terreno elementos do IFCN e da PSP.