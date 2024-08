Bombeiro ferido em incêndio com três frentes activas

Um bombeiro ficou ferido na sequência do incêndio que deflagrou há três dias na Serra de Água e que atingiu o concelho de Câmara de Lobos, mantendo-se ainda com três frentes activas.

Segundo o Serviço Regional de Protecção Civil, o bombeiro sofreu um ferimento ligeiro num membro inferior, tendo recebido assistência e sido transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O fogo continua a lavrar no Jardim da Serra, e vai também em direcção ao Curral das Freiras.

“No Jardim da Serra, existem duas frentes activas, uma a Sul, avançando em direção a uma área residencial, mas ainda a uma distância segura das habitações, e outra a Norte, com progressão em direção à Vereda da Encumeada”, explica. Há outra na Ribeira Brava.

O SRPC “reitera o agradecimento a todas as equipas envolvidas no combate ao incêndio e apela à população para evitar deslocações desnecessárias para as áreas afectadas, pela sua segurança e para permitir que os operacionais possam atuar de forma mais eficaz e segura”.

No teatro de operações estão 35 bombeiros, com 11 viaturas de combate a incêndios, o helicóptero e a respectiva equipa helitransportada.