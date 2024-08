Três focos activos de incêndio esta quarta-feira na Madeira

O incêndio iniciado a 14 de Agosto continua activo, com dois focos de incêndio nas zonas altas da Ponta do Sol (Lombada) e o outro na Cordilheira central (entre as zonas altas do Curral das Freiras e o Pico Ruivo), onde no terreno contam com mais de 30 veículos e mais de 100 operacionais, incluindo membros da Força Especial de Protecção Civil e bombeiros dos Açores. A informação é avançada pelo Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira.

No Curral das Freiras, o incêndio que estava activo até ontem, dia 20 de Agosto foi declarado extinto.

As equipas permanecem no terreno para realizar vigilância activa e evitar qualquer reacendimento.

Na Ponta do Sol, os profissionais permanecem no terreno para conter o avanço das chamas e impedir que o fogo se aproxime das habitações.

O foco mais preocupante está agora na zona da cordilheira central entre as zonas altas do Curral das freiras e o Pico Ruivo, onde o incêndio está a consumir uma área cada vez maior em zonas de difícil acesso, o que dificulta o combate ao fogo.

Nas próximas horas os elementos da Força Especial da Proteção Civil e o meio aéreo irão se concentrar nesta área para travar a evolução do fogo.

Além das forças de bombeiros, elementos do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), da GNR e da PSP continuam a prestar apoio contínuo às operações.

Face à evolução, e conforme já noticiou o DIÁRIO, o Serviço Regional de Protecção Civil solicitou a ANEPC um reforço de elementos da Força Especial de Protecção Civil. A logística associada a esta deslocação já está a ser tratada e estes homens devem chegar no final do dia de hoje à Madeira.

Já receberam alta os bombeiros que receberam assistência clínica no dia de ontem, 20 de Agosto, no Hospital Nélio Mendonça.