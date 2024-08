CDU avisa que populações atingidas pelos incêndios de 2016 correm maiores riscos

A CDU fez esta quinta-feira uma iniciativa política sobre a falta de investimento das entidades governativas para evitar a propagação descontrolada de espécies infestantes nas zonas altas do Funchal, como as acácias e eucaliptos.

Nesta iniciativa a deputada municipal, Herlanda Amado, denunciou que, "passados 8 anos dos incêndios de 2016, pouco ou nada foi feito no combate às espécies invasoras como os eucaliptos. Neste mesmo local, no Caminho dos Três Paus à Viana, este problema não só se mantém, como até agravou".

Depois dos incêndios que destruíram toda esta zona alta da freguesia, o Governo Regional e a Câmara Municipal do Funchal nada fizeram para proteger quem vive nos Três Paus e em toda esta zona envolvente! Este foi um dos grandes focos dos incêndios em 2016, mas como nada foi feito nas zonas ardidas, por cada eucalipto queimado nasceram novos 7 a 10, como é visível neste local. Nas zonas altas do Funchal, os eucaliptos estão ainda mais presentes, mais fortes, de forma mais concentrada e em maior número. Apesar da CDU ter apresentado diversos projectos para a erradicação do eucalipto e para a necessidade urgente de uma florestação responsável, a verdade é que, nada foi feito! Herlanda Amado, CDU

A dirigente afirmou que "se os eucaliptos crescem como uma praga, os responsáveis pela falta de políticas e medidas concretas, são o Governo Regional e na Câmara Municipal. Aqui como noutros locais do Funchal, afectados pelos incêndios de 2016, o problema agravou-se fazendo com que as populações vivam em constante sobressalto, porque os governantes preferem não ver nem agir. Como nos disseram os moradores do Caminho dos Três Paus, 'infelizmente e depois das catástrofes provocadas pelos últimos incêndios, ninguém com responsabilidade política tirou qualquer lição'".