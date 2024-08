CDU do lado da população do Rochão que exige a conclusão da via de acesso

A CDU esteve hoje, no sítio do Rochão, freguesia da Camacha, numa acção de contacto com as populações, que reivindicam há mais de 17 anos a ligação rodoviária entre a Estrada José Barreto até à Pedro Barreto.

“A CDU, esteve hoje no sítio do Rochão, para denunciar o facto do Governo Regional deixar ao abandono a população da freguesia da Camacha, mas também em demitir-se da responsabilidade de concluir esta obra importante, para garantir que o sítio do Rochão não permaneça à margem do desenvolvimento", disse o dirigente da CDU Duarte Martins.

E acrescenta: "Um exemplo claro desta triste realidade é o facto do Governo Regional ter abandonado a população e não concluir a ligação que ligaria a Estrada José Barreto até à Pedro Barreto, uma ponte que foi iniciado os trabalhos de construção há 17 anos, mas que está votada ao abandono".

Esta é efectivamente mais uma obra de 'Santa Engrácia do Governo Regiona'l, que adia o desenvolvimento desta localidade". Duarte Martins

Diz ainda que naquela zona "vivem muitos idosos, muitos deles acamados e necessidades diárias de tratamentos de saúde ao longo da semana".

O grande problema é que sem a ponte prometida há décadas, estes idosos apenas tem como acessibilidade um caminho sem condições de segurança, demasiado estreita que dificulta a circulação de ambulâncias e dos meios de socorro, prejudicando as populações que precisam de assistência médica, tratamentos de saúde e acompanhamento". Duarte Martins

A população desta localidade já fez várias diligências junto do Governo Regional, através do envio de cartas ou mesmo de abaixo-assinados, para que fosse garantida a conclusão da obra.

"Infelizmente o Governo Regional nem se digna a responder aos pedidos da população do Rochão, demonstrando desprezo por esta justa reivindicação, assim como revela a falta de vontade de concluir esta importante via de acesso, que já deveria ter sido concluída há 17 anos", lamenta.

E conclui: "A CDU junto com as populações do Rochão vai continuar a intervir para que, a conclusão desta acessibilidade imprescindível para as populações, seja concluída o mais breve possível, garantindo assim a melhoria das condições de vida dos moradores desta localidade e o direito ao desenvolvimento".