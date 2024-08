Primeiro Canadair para combater fogos já chegou ao Porto Santo

Já chegou ao Aeroporto do Porto Santo o primeiro dos Canadair que vão apoiar o combate aos fogos na Madeira. A aeronave aterrou há poucos minutos na ilha dourada, de onde deverá seguir rumo à Madeira para assim apoiar as equipas já no terreno.

A vinda deste meio aéreo surge no âmbito da activação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que motiva então o empenho destes aviões vindos de Málaga, em Espanha.

Dois Canadair a caminho da Madeira Força Aérea de Espanha prepara-se para enviar dois aviões de combate a incêndios desde Málaga. Devem aterrar, esta quinta-feira, no Aeroporto da Madeira

"Em resposta ao pedido de assistência de Portugal para combater os fortes incêndios florestais na Madeira desde ontem [quarta-feira] à noite, estamos a coordenar o envio de dois aviões de combate a incêndios da reserva estratégica da UE em Espanha", anunciou, hoje, o comissário europeu Janez Lenarcic, numa publicação na rede social X.