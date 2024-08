Força Aérea ucraniana atinge outra ponte na região russa de Kursk

As forças ucranianas atacaram outra ponte na região russa de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia, numa tentativa de interromper as operações de combate de Moscovo nesta zona, anunciou hoje a Força Aérea ucraniana.

"Uma nova ponte a menos. A Força Aérea continua a privar o inimigo das suas capacidades logísticas por meio de ataques aéreos de precisão", disse o comandante da Força Aérea da Ucrânia, Mykola Oleshchuk, num vídeo sobre o ataque divulgado na rede social Telegram, segundo a agência France-Presse (AFP).

De acordo com a Força Aérea, citada pela agência de notícias Efe, as defesas ucranianas evitaram na noite de sábado e nas primeiras horas deste domingo que se registassem vítimas num ataque aéreo russo com 'drones' modelo 'Shahed', de fabricação iraniana, mísseis balísticos e bombas guiadas.

Mykola Oleshchuk indicou que um total de 13 dos 16 sistemas utilizados pela Rússia no seu ataque foram destruídos, incluindo dois mísseis balísticos, três mísseis de cruzeiro e oito 'drones'.

Os tiroteios ocorreram nas regiões de Kiev e Poltava (centro) e Sumi (norte), segundo Oleschuk, que indicou que o lançamento do ataque teve origem nas regiões russas de Kursk e Voronezh.

Devido a este ataque russo, a Ucrânia declarou um alerta por ataque aéreo em grande escala.

Segundo a agência de notícias Europa Press, as autoridades russas denunciaram que a Ucrânia atacou cerca de 30 povoações na região de Belgorod durante as últimas 24 horas como parte da ofensiva empreendida em 06 de agosto pelas forças de Kiev contra o território russo e caracterizada principalmente por uma incursão em grande escala na região vizinha russa Kursk.

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, confirmou que os ataques ucranianos, realizados principalmente com aeronaves não tripuladas, resultaram em pelo menos quatro civis com ferimentos ligeiros e em múltiplos danos a casas, edifícios e instalações energéticas na região.

Os ataques nas regiões fronteiriças continuaram durante a noite passada, conforme anunciado pelo Ministério da Defesa russo num comunicado confirmando o derrube de cinco destes dispositivos sobre Belgorod, Kursk e Rosotov.

As autoridades ucranianas, por seu lado, relataram um ataque noturno contra vários pontos da região de Kiev. Embora a defesa aérea regional tenha conseguido intercetar todos os projéteis, os seus restos atingiram cerca de 20 casas, duas das quais foram destruídas, embora sem vítimas a registar, informou Ruslan Kravchenko, chefe da Administração Militar Regional de Kiev.