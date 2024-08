São já 151 operacionais da Força Especial de Protecção Civil a combater fogos na Madeira

A Força Especial de Proteção Civil, vinda de Portugal continental, conta já com 151 operacionais a combaterem as chamas na Madeira. Tal como o DIÁRIO já tinha avançado, ontem chegaram à região mais 60 operacionais para integrarem este contingente.

Já chegaram à Madeira mais elementos para combater o incêndio Os mais de 60 elementos enviados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para combater o incêndio que lavra na Região Autónoma da Madeira, há uma semana, chegaram, há instantes, ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Segundo nota da tutela, no aeroporto, estes operacionais foram recebidos pelo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, António Nunes. Os elementos estão já integrados no terreno.