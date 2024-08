Município de Santa Cruz disponibiliza meios para ajudar a combater incêndios

Depois de ter conhecido de que a “Madeira pede reforço de 45 operacionais a Lisboa”, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, conclui que houve um agravamento da situação no que diz respeito aos fogos que assolam a RAM há mais de sete dias.

"Como é do vosso conhecimento o município de Santa Cruz, através da sua Companhia de Bombeiros Sapadores, dispõe de meios que podem ser úteis e essenciais no apoio às equipas que combatem os fogos florestais", replica em comunicado o ofício encaminhado ao secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, e ao presidente do Conselho Directivo do Serviço Regional de Protecção Civil, António Nunes.

"Desde o primeiro dia o nosso município manifestou toda a disponibilidade de colaboração, daí que relembramos que temos ao vosso dispor o nosso veículo VCOC, bem como a nossa ERAS - Equipa de Reconhecimento e Avaliação da Situação, prontos a operar no teatro de operações", refere o ofício e, consequentemente, o comunicado.