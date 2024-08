Albuquerque desvaloriza uma Moção de Censura

Miguel Albuquerque desvalorizou esta tarde na conferência de imprensa de balanço aos fogos que fustigam a Região há uma semana qualquer iniciativa por parte dos partidos com assento parlamentar, e onde o seu partido não tem maioria, venham a tomar no sentido de apresentar uma Moção de Censura.

O chefe do Governo Regional tem sido alvo de críticas da oposição sobretudo quando estava de férias no Porto Santo.

O Chega inclusive já pediu a demissão tanto do secretário regional como dos presidentes do serviço de proteção civil como do Instituto de Florestas.

Albuquerque diz-se tranquilo e até deu respaldo tanto a Pedro Ramos como a António Nunes e a Manuel Filipe, apelidando de “cacofonia exacerbada” a actuação dos líderes dos partidos.

Acabou dizendo que o Serviço de Proteção Civil tem feito um “trabalho extraordinário”