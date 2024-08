IVBAM lembra a intervenção prevista para a Adega de São Vicente

A equipa do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) esteve esta quarta-feira, 14 de Agosto, em São Vicente a acompanhar a campanha de vindimas de 2024, depois de já terem estado no Porto santo e no concelho de Câmara de Lobos.

Na ocasião, Tiago Freitas e Gonçalo Tito Caldeira, presidente e vogal do IVBAM, respectivamente, lembraram o investimento previsto para a Adega de São Vicente.

O presidente do IVBAM explicou que com vista a melhorar as condições da Adega de São Vicente, estão projectadas "intervenções estruturais que irão contribuir de forma decisiva para aperfeiçoar os serviços prestados aos operadores económicos do vinho tranquilo produzido na Região Demarcada da Madeira".

Segundo Tiago Freitas, está prevista a recuperação do edifício, bem como a modernização do processo de produção com a aquisição de uma nova linha de engarrafamento e rotulagem, bem como, a substituição da prensa pneumática. O IVBAM vai substituir os equipamentos motorizados do tapete de massas e do motor do tapete de lavagem de caixas.

O responsável lembra que "cerca de metade da produção de vinhos tranquilos da Madeira passa pela Adega de São Vicente" pelo que interessa "investir na estrutura".