Governo Regional diz que consórcio do teleférico do Curral se disponibilizou a prestar colaboração

A secretária regional de Agricultura Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, juntamente com o director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, reuniu-se esta quarta-feira, na Boca da Corrida, com o presidente da Junta de Freguesia do Jardim da Serra, Valentim Marcelino.

Hoje, a reunião foi com o senhor presidente da Junta do Jardim da Serra e a destacar a intervenção que arranca já esta tarde com a operação de recuperação do miradouro da Boca da Corrida. Em que é que consiste esta operação? Na remoção daquilo que é os restos dos caixotes de lixo que havia aqui e ficaram ardidos, lixo e o material que, entretanto, tendo ardido já não faz falta ficar aqui e que vai ser removido com o apoio dos serviços da agricultura, que em conjugação com a Junta de Freguesia e com o Instituto das Florestas vai começar depois desta fase de recolha do material que não faz falta, do material que está aqui na consequência do incêndio, vai proceder à recuperação de toda esta área. Rafaela Fernandes, secretária regional de Agricultura Pescas e Ambiente

A governante adianta que o Instituto das Florestas fornecerá todas as plantas que são necessárias para fazer a adequada recuperação da área junto ao santuário de São Cristóvão até à ponta do miradouro ao outro lado.