Canadair começam a actuar amanhã à tarde na cordilheira central

“Estratégia adoptada foi um sucesso”. Estas são as primeiras palavras do presidente do Governo Regional (GR), Miguel Albuquerque, apesar de haver duas frentes activas dos incêndios que lavram há uma semana na Região Autónoma da Madeira e de terem consumido cerca de 8 mil hectares de área ardida.

Um dos focos encontra-se numa zona de difícil acesso, mais concretamente no Pico das Torres, e no Pico Ruivo. O governante explicou que, neste momento, o objectivo "é conter a evolução descendente do fogo para o Curral das Freiras" onde foi feita uma "faixa de contenção" para evitar que o fogo evolua lateralmente para o Pico do Areeiro.

Miguel Albuquerque faz o balanço semanal sublinhado que foram realizadas 170 descargas e mais de 35 horas de voo pelo meio aéreo.

No terreno estão 140 profissionais apoiados por 30 veículos.

Foi colocada a hipóteses de recorrer e ouvindo especialistas que o fogo poderia ser combatido através de aviões de Canadair. Neste sentido, foi activado o Mecanismo Europeu de Protecção Civil para o envio dos dois aviões, com a hipótese a começar a ser trabalhada ontem com conhecimento do governo da República.

Miguel Albuquerque confirma assim a notícia avançada em primeira mão pelo DIÁRIO às 14h45, sobre a vinda dos Canadair, que até chegou a ser alvo de desmentidos durante esta tarde em vários meios de comunicação social nacional e regional.

Os dois aviões começarão a operar amanhã à tarde na cordilheira central e serão abastecidos no Porto Santo, através das bocas de incêndio dispostas no Aeroporto do Porto Santo.

O presidente do GR também acaba de dizer que todos os mecanismos de apoios aos agricultores e apicultores.