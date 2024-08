José Luís Nunes elogia “qualidade e competência” do executivo do Funchal

Na sua intervenção na sessão solene comemorativa dos 516 anos da cidade do Funchal, o presidente da Mesa da Assembleia Municipal, fez questão de destacar que o actual executivo começou como “uma equipa bem-montada por Pedro Calado” (sempre presente nas intervenções da coligação ‘Funchal Sempre À Frente’ apesar da expectável ausência na cerimónia) e que hoje é “bem liderado por Cristina Pedra”.

José Luís Nunes enfatizou a “qualidade e competência” do actual executivo do Funchal, mas ressalvou que importa responder a desafios como a segurança, prosseguir com a baixa de impostos, aposta nos transportes e incentivos ao empreendedorismo.