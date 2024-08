Turistas teimam em entrar em levadas encerradas na Ponta do Sol

Vários turistas continuam a não respeitar a sinalização e teimam em entrar nas levadas que estão encerradas na Ponta do Sol.

Apesar dos percursos pedestres estarem encerrados devido ao incêndio que está a assolar a Região desde quarta-feira, vários estrangeiros têm sido vistos a ‘saltar’ a vedação para entrar na Levada dos Moinhos e na Levada Nova, o que já obrigou a Câmara Municipal da Ponta do Sol a destacar elementos para o local para impedir estas desobediências.

A coordenadora do Serviço Municipal de Proteção Civil, Cláudia Dias Ferreira, pede bom-senso para esta questão que está a condicionar o trabalho dos bombeiros.

Ao DIÁRIO, referiu ainda que, neste momento há duas frentes activas no concelho, uma na Bica da Cana e outra na Lombada, no lugar da Quinta.

A da Bica da Cana está circunscrita. No entanto, a que está a causar maior preocupação é a frente da Lombada, que desceu para a ribeira da Ponta do Sol e já atingiu as Madres da Levada Nova e da Levada dos Moinhos.