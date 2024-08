Albuquerque faz elogio às obras no terreno e deixa avisos sobre "discursos incendiários"

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que chegou ontem à noite à Madeira, proveniente do Porto Santo, foi o último a discursar na sessão solene do Dia da Cidade do Funchal que hoje se assinala.

Uma intervenção que foi uma autêntica ode às obras públicas no terreno e projectadas para o concelho do Funchal.

Lembrou a propósito que está em curso no Funchal “a maior obra do país”, referindo-se ao Novo Hospital.

Realçou igualmente os 22 milhões de euros alocados à obra viária entre o Amparo e as Quebradas que “já está no terreno” para responder aos problemas de mobilidade dos munícipes.

A par da habitação a custos controlados, Miguel Albuquerque evidenciou ainda que o investimento na segurança.

“A segurança é um tema que está sempre presente nas nossas políticas”, vincou, referindo-se concretamente ao investimento na faixa corta fogo no Caminho dos Pretos.

O discurso de Miguel Albuquerque ficou ainda marcado por avisos contra a retórica dos “manipuladores com pezinhos de lã”.