Mercado do arrendamento subiu 39% desde 2019. Um aluguer de um espaço com 100 metros quadrados pode custar 11 vezes mais do que uma renda social. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 13.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Vidas chamuscadas. Desalento é o sentimento mais estampado nos rostos de quem vive no Impasse Terro Negro, na Serra de Água, depois das chamas destruírem anexos e equipamentos * Fogo chegou ao Curral de Cima, com dezenas de moradores a viverem um “pesadelo” * Orografia impede combate *Fogo chegou noite dentro, aos concelhos de São Vicente e Santana * Governo e Câmaras já dão apoios * Lisboa vai avaliar 2.º meio aéreo para a Região, mas não agora * Académicos nacionais revoltados com declarações de responsáveis regionais no tocante à floresta e áreas naturais;

Passageiros desesperam com a falta de respostas. “Isto tem sido uma tortura. Só vejo pessoas desesperadas”, diz passageira agastada com a companhia aérea Ryanair *Secretaria de Turismo intervém para minimizar constrangimentos no Aeroporto e lembra responsabilidade da ANA.

Fique também a saber que Nacional prepara visita ao Arouca, com Estádio da Madeira com a categoria Gold renovada.

E, por fim, Videojogo criado na Madeira apresentado na maior feira do Mundo.

