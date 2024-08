José Prada na lista de mandatários distritais escolhidos por Luís Montenegro

A lista de 24 mandatários distritais escolhidos por Luís Montenegro para a sua recandidatura à presidência do PSD nas diretas de setembro conta com dez atuais autarcas e oito antigos e atuais deputados.

A lista hoje divulgada pela candidatura de Montenegro revela que o presidente dos sociais-democratas optou nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Viseu, Guarda, Leiria, Portalegre e na região Oeste por nomes de autarcas da região.

Destes, sete cumprem atualmente funções como presidentes de câmaras municipais como é o caso de João Manuel Esteves, presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez e mandatário por Viana do Castelo, Fernando Queiroga, presidente do município de Boticas e mandatário por Vila Real ou José Luís Gaspar, presidente de Amarante, que foi a escolha de Montenegro no distrito do Porto.

Fernando Ruas, de Viseu, Carlos Condesso, autarca de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda, José Bernardo, do Cadaval - mandatário da região Oeste - e Fermelinda Carvalho, de Portalegre, completam a lista de presidentes da câmara entre os escolhidos da candidatura de Montenegro, que vai avançar sob o lema "Acreditar em Portugal".

A lista conta também com vereadores - é o caso dos distritos de Braga, com João Rodrigues do município bracarense, e Bragança, com Miguel José Abrunhosa Martins, autarca brigantino.

Das juntas de freguesia, houve apenas uma escolha: o presidente da freguesia de Ansião, Jorge Cancelinha, que é o mandatário pelo distrito de Leiria.

Também os atuais e antigos eleitos à Assembleia da República assumem um papel de destaque nesta candidatura, com oito representantes nesta lista e com Almiro Pereira - recém-eleito pelo círculo de Aveiro - a ser a escolha para mandatário financeiro.

No distrito de Aveiro - de onde o atual líder do PSD e primeiro-ministro é natural - a escolha recaiu sobre o antigo autarca de Vagos e atual deputado Silvério Regalado.

Ainda no lote de atuais nomes da bancada social-democrata no parlamento, a mandatária de Lisboa é Andreia Bernardo, de Coimbra, o deputado Maurício Marques, em Setúbal, Sónia dos Reis foi a escolhida, em Beja, o deputado Gonçalo Valente é o mandatário e o mandatário de fora da Europa será o deputado Flávio Martins, eleito por esse mesmo círculo eleitoral nas últimas legislativas.

Os ex-deputados José Mendes Bota e Carlos Gonçalves são as opções de Montenegro para Faro e a Europa, respetivamente.

Nos Açores e na Madeira, serão os secretários-gerais das estruturas partidárias das regiões - Luís Pereira e José Prada - a assumirem o papel de mandatários. O mandatário da Juventude Social-Democrata (JSD) será João Pedro Luís, atual secretário-geral da 'jota'.

Das estruturas distritais, Luís Montenegro escolheu para mandatários Manuel Frexes, presidente da distrital de Castelo Branco, Ricardo Oliveira, tesoureiro da distrital de Santarém e Francisco Figueira, líder da Distrital de Évora.

A direção de campanha estará nas mãos do social-democrata Rui Rocha, antigo presidente da Câmara Municipal de Ansião, atualmente primeiro vogal da Comissão Política Nacional do PSD e presidente da mesa da assembleia distrital do PSD/Leiria.

As diretas para a liderança do partido estão agendadas para 06 de setembro, seguidas de Congresso entre 21 e 22 de setembro, em Braga.

Este calendário eleitoral proposto pela Comissão Política Nacional do PSD foi aprovado, apenas com uma abstenção, na reunião do Conselho Nacional deste partido, órgão máximo entre congressos.

O atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai recandidatar-se a um segundo mandato de dois anos como presidente do PSD, partido que lidera desde 2022.