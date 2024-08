Luís Godinho é o árbitro do Nacional-Sporting

Foram hoje nomeados as equipas de arbitragem que estarão nos jogos da segunda jornada da Liga Betcli (I Liga).

Nas nomeações feitas pela secção profissional do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Luís Godinho foi o escolhido para estar este sábado no Estádio da Madeira para arbitrar o encontro entre o Nacional e o campeão Sporting, numa partida que tem o seu início agendado para as 18 horas.

O árbitro de Évora será auxiliado por Rui Teixeira e Pedro Mota, enquanto no VAR estarão Bruno Esteves e Nuno Pires.

Madeirense Anzhony Rodrigues no Moreirense-Arouca

Nesta segunda ronda da I Liga de destacar a estreia absoluta como árbitro principal, do madeirense Anzhony Rodrigues que estará no Moreirense-Arouca que tem lugar no domingo pelas 15h30 no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Confira as equipas de arbitragem para os encontros desta jornada da I Liga:

Santa Clara-FC Porto

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Nélson Pereira e José Mira

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Carlos Campos

Gil Vicente-AVS

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Ricardo Baixinho

AVAR: Hugo Ribeiro

Rio Ave-Farense

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Hugo Santos e João Macedo

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Vasco Santos

AVAR: Ângelo Carneiro

Nacional-Sporting

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Nuno Pires

Benfica-Casa Pia

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Sérgio Jesus e José Pereira

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Nelson Cunha

Moreirense-Arouca

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Tiago Costa e Carlos Martins

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Manuel Mota

AVAR: Jorge Fernandes

V. Guimarães-Estoril Praia

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Luís Viegas

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Rui Costa

AVAR: João Bessa Silva

Boavista-Sp. Braga

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Bruno Jesus e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: João Pinheiro

AVAR: Luciano Maia

Estrela da Amadora-Famalicão

Árbitro: Bruno Vieira

Assistentes: Gonçalo Freire e Rúben Silva

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Fábio Silva