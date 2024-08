Plano de Emergência e Protecção Civil da Ponta do Sol activado

A presidente da Câmara Municipal decidiu activar o Plano de Emergência e Proteção Civil, tendo em conta que as chamas já lavram há mais de 36 horas no município. De acordo com nota à imprensa, foi declarada Situação de Alerta.

A autarquia justifica a declaração de alerta com o facto do incêndio rural/florestal ter chegado à freguesia da Ponta do Sol no domingo de manhã e ainda durar, dadas áreas afectadas, a proximidade de aglomerados populacionais e a manutenção de condições meteorológicas adversas.

Esta declaração da situação de alerta abrange as freguesias dos Canhas e da Ponta do Sol e produz efeitos imediatos, sendo válida por um período estimado de 5 (cinco) dias, sem prejuízo de prorrogação na medida do que a evolução da situação concreta o justificar.

Medidas a adoptar pela população:

a) Dadas as condições favoráveis à manutenção da propagação de incêndios rurais é importante adequar e ajustar os comportamentos e medidas apropriadas com vista a evitar ocorrência associada aos incêndios;

b) Considerando a necessidade de utilização de água para o combate aos incêndios, deve a população reduzir a utilização da água potável apenas ao indispensável;

c) A fixação, por razões de segurança dos próprios ou das operações, de limites ou condicionamentos à circulação ou permanência de pessoas e ou veículos.