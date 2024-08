Funchal celebra o seu 516.º aniversário

O concelho Funchal está hoje em festa, comemorando o 516.º aniversário da sua fundação. A capital da Madeira, que ao longo dos séculos consolidou-se como um dos pontos mais importantes de Portugal, celebra este marco com uma série de eventos que destacam a sua rica história e cultura.

As celebrações começam logo pela manhã, com o habitual hastear das bandeiras, às 9 horas, na Praça do Município, seguindo-se a Eucaristia, às 9h30, na Igreja do Colégio.

A Sessão Solene está marcada para as 10h30, na Assembleia Municipal do Funchal, numa cerimónia em que serão homenageadas cinco personalidades com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, Grau Ouro - João Carlos Abreu, José Viale Moutinho, José António Gonçalves, Francis John Zino e João Carlos Nunes . que se destacaram em diversas áreas, desde a Governação, Turismo, Literatura e Cultura, Comunidades e Natureza e Ciência.

Na mesma ocasião serão ainda agraciados com a Distinção Municipal 'Munícipe Centenário’ 4 cidadãos das freguesias de São Martinho, Santa Maria Maior e São Roque.

A autarquia vai também homenagear com a Medalha de Assiduidade e Bons Serviços 82 funcionários. 33 grau ouro (35 anos de serviço completos); 27 grau prata (25 anos de serviço completos); 22 grau prata (15 anos de serviço completos). Será ainda agraciado um funcionário com a Medalha de Bons Serviços Municipais.

Além da cerimónia solene, há ainda também a assinalar a realização da 14.ª Edição do Funchal Outdoor, com diversas actividades abertas à comunidade, unindo a actividade física e o lazer.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 13h00 - 14.ª Edição do Funchal Outdoor, com diversas atividades físicas ao ar livre, na Praia e Jardim Almirante Reis;

- 17h00 - Apresentação Oficial da Expo Porto Santo 2024, no Auditório da Câmara Municipal do Porto Santo;

- 21h00 - Funchal Folk - Arraial do Mundo, com actuação dos grupos da Lituânia, de Canárias, do México e Ponte de Sôr, no Imaculado Coração de Maria (Adro da igreja);

- 21h00 - Espectáculo 'Fado - Património da Humanidade' - Associação de Fado da Madeira, no Largo do Pelourinho, Ponta do Sol;

Noite - Festas de São Vicente, com concerto de Zé Amaro e Valas

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional da Lembrança e do Tributo às Vítimas do Terrorismo;

- Este é o ducentésimo trigésimo quarto dia do ano. Faltam 132 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1534 - Angra do Heroísmo, nos Açores, passa a cidade.

1643 - Nasce, em Lisboa, o futuro rei D. Afonso VI.1

1808 - Invasões francesas. Termina a Batalha do Vimeiro. As forças luso-britânicas derrotam as tropas francesas de Junot.

1888 - William Burroughs regista a patente da primeira calculadora mecânica.

1911 - É aprovada a primeira Constituição da República portuguesa.

- O quadro "Mona Lisa", de Leonardo Da Vinci, é roubado do Museu do Louvre, em Paris. Permanecerá em paradeiro desconhecido durante dois anos.

1915 - Grande Guerra 1914-1918. A Itália declara guerra ao Império Otomano.

1941 - É criada a SATA, companhia aérea açoriana.

1991 - Tentativa de golpe de estado na URSS. A junta comunista ensaia o assalto ao Parlamento, onde se encontra Boris Ieltsin. A população de Moscovo enfrenta os tanques.

2002 - A Inspeção-Geral das Actividades Culturais concede "autorização excecional" a Barrancos para espetáculos com touros de morte.

2003 - A SIC e a TVI assinam um protocolo com o Estado que estabelece regras para a prestação de serviço público por operadores privados de televisão, em troca de redução de publicidade na RTP.

2004 - O ginasta Nuno Merino conquista o sexto lugar na prova de trampolim, a melhor de sempre de um português, nos Jogos Olímpicos de Atenas2004, Grécia.

2005 - Incêndios florestais. Várias frentes de fogo aproximam-se de Coimbra e atingem os subúrbios da cidade.

2006 - A Lei da Paridade, que obriga à inclusão de um terço de mulheres nas listas candidatas às eleições e será reavaliada em 2011, sai em Diário da República.

- Começa o julgamento do ex-Presidente iraquiano Saddam Hussein, por alegado genocídio, nas campanhas de Anfal que terão resultado na morte de 100.000 pessoas no Curdistão, em 1987 e 1988.

2007 - Começa em Bagdad o julgamento de 15 responsáveis do regime de Saddam Hussein, acusados de crimes contra a humanidade pelo massacre de dezenas de milhar de xiitas no Sul do Iraque, durante a revolta de 1991.

2008 - Nelson Évora vence o triplo salto com a marca de 17,67 metros e torna Pequim2008, China, a melhor edição de sempre dos Jogos Olímpicos para Portugal, ao somar a sua medalha de ouro à de prata conquistada por Vanessa Fernandes no triatlo.

2009 - Derrocada na praia de Maria Luísa em Albufeira. Cinco vítimas mortais, quatro da mesma família.

2017 - O alegado autor do atentado terrorista em Barcelona de 17 de agosto é abatido pela polícia em Altos del Subirat, arredores da cidade catalã.

2018 - O ex-diretor de campanha do Presidente norte-americano Donald Trump, Paul Manafort, é condenado por fraude bancária e fiscal.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga as alterações à Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa dos Açores, entre as quais o voto antecipado em mobilidade.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o diploma da Assembleia da República que altera a Lei da Nacionalidade.

2022 - O canoísta português Kevin Santos sagra-se campeão europeu de K1 200 metros, depois de inicialmente ter sido dado como quinto classificado na regata final em Munique, Alemanha.

- O canoísta Fernando Pimenta sagra-se campeão da Europa de K1 5.000 metros, a sua 121.ª medalha em provas internacionais, a terceira em Munique, Alemanha.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o conjunto de alterações legislativas no âmbito da habitação aprovadas pela maioria absoluta do PS no parlamento, expressando sobre elas um "sereno juízo negativo", e criticando a ausência de consenso.

- Marcelo Rebelo de Sousa promulga o diploma do Governo sobre a progressão dos professores, que foi reformulado depois de ter vetado a primeira versão.

PENSAMENTO DO DIA: