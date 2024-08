PCP celebra 500 anos do nascimento de Camões com conferência

O PCP vai celebrar os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões com uma conferência intitulada 'A Ilha dos Amores. No Aniversário do Nascimento de Luís de Camões'. Esta será proferida por João Palla Lizardo já amanhã, 13 de Agosto, pelas 19 horas, no Centro de Trabalho, à Rua João de Deus nº 12, no Funchal.

"Para o PCP, celebrar 500 Anos de Camões significa colocar a centralidade histórica e cultural do poeta que representa o povo português, a memória coletiva de um povo, o universo da portugalidade, da língua e da cultura. Como afirmou Jorge de Sena, «ninguém como Camões nos representa a todos»", refere nota à imprensa.

O partido indica ainda que dá assim início a um ciclo de iniciativas sobre "o poeta inovador, revolucionário, moderno, que constantemente interroga a vida, o seu tempo, a História, os governantes e suas opções". Para o PCP, "evocar Camões é demonstrar como a língua portuguesa e a literatura que nela se expressa se formaram em diálogo com outras culturas e outros povos".