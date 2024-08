‘Toyota’ furtado no Funchal

Uma viatura de marca ‘Toyota’, com a matrícula PT-89-90, foi furtada na noite da última terça-feira, no Funchal.

Segundo o proprietário, o carro estava estacionado nas imediações da Escola dos Louros e tinha no interior uma motoserra, uma roçadeira e outros objectos utilizados na manutenção de jardins.

O lesado já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem tenha alguma informação sobre o paradeiro do veículo para entrar em contacto com as autoridades.