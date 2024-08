Incêndio no Curral das Freiras "permanece preocupante"

O foco de incêndio activo no Curral das Freiras, mais concretamente na Fajã dos Cardos, "permanece preocupante", de acordo com o ponto de situação efectuado, pelas 17 horas, pelo Serviço Regional de Proteção Civil.

De acordo com o respectivo gabinete de comunicação, "no Curral das Freiras, a situação permanece preocupante na Fajã dos Cardos, onde o incêndio no Caldeirão do Urzal continua activo, com progressão ascendente e favorecido pelo vento, aumentando o risco de propagação".

A mesma nota informativa adianta que o incêndio "mantém dois teatros de operações localizados na Serra de Água (Encumeada e Paul da Serra) e no Curral das Freiras".

"Na Serra de Água, mantém-se os quatro focos de incêndio, embora de menor intensidade. Um dos 4 focos de incêndio localizado no Paul da Serra está a evoluir para a zona da lombada, Ponta do Sol", informa a mesma nota.

"No total, 102 operacionais, 16 veículos e o meio aéreo estão envolvidos nas operações, incluindo elementos da Força Especial de Proteção Civil, com o apoio contínuo do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), da GNR e da PSP", avança a mesma informação.

"O SRPC, IP-RAM continua a monitorizar atentamente a evolução dos incêndios e apela à população para evitar deslocações às áreas afetadas, assegurando assim uma operação de combate mais eficaz e segura para as equipas no terreno", conclui a informação do Serviço Regional de Proteção Civil.