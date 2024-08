São Roque ao rubro com concerto de Toy

As Festas de São Roque terminaram, ontem, ao som das músicas do cantor nacional Toy.

Muitas foram as pessoas que não perderam a oportunidade de assistir ao seu concerto, que não deixou ninguém indiferente.

A interacção com o público foi uma constante, tal como é possível visualizar no vídeo.

As festas decorreram de 16 a 19 de Agosto, com várias propostas, além do intérprete de 'Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)', 'Aguenta-te com esta', 'Rosa Negra', entre tantos outros sucessos. Destaque para os artistas regionais Miro Freitas, Vasco Freitas, Pedro Garcia e Miguel Pires.